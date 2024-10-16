Выращивание огурцов в горшках осенью дает вам удобную возможность занести эти чувствительные растения в помещение, если наступит прохладная погода.

При выборе огурцов для того, чтобы выращивать из в горшках осенью, учитывайте как место для вашего сада, так и предполагаемое использование.

Огурцы имеют два разных типа роста: кустовой и вьющийся. Кустовые сорта компактны и не требуют много места. Они идеально подходят для выращивания в горшках или небольших приподнятых грядках.

Выращенные в горшках огурцы осенью требуют тех же вещей, что и выращенные на открытом воздухе. Вам решать, как удовлетворить потребности огурцов в горшках:

Обильный свет для огурцов в горшках осенью. Вкусные, питательные обильные урожаи огурцов простых садовых фруктов и овощей зависят от достаточного освещения. Шесть-восемь часов прямого солнечного света — это минимум для большинства культур.

В целом, чем больше света вы даете вашим огурцам в горшках осенью, тем лучше будут ваши растения — и тем больше фруктов и овощей вы сможете насладиться на своем столе.

Здоровая, питательная почва для огурцов осенью. Мягкое удобрение, которое обеспечивает богатый природный источник питания.

Постоянная вода для огурцов в горшках. Сочные фрукты и овощи нуждаются в обильном постоянном поливе. Колебания влажности могут привести к высыханию, растрескиванию или разрыву фруктов.

Поскольку почва в горшках осенью высыхает быстрее, внимательно следите за влажностью огурцов. Перелив огурцов может быть хуже, чем недолив, поэтому всегда проверяйте, прежде чем добавлять больше.

Источник: gardentech.

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