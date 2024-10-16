Когда приходит осень - наступает прекрасная возможность для обновления и посева газона прямо у вашего порога.

Многие домовладельцы упускают из виду преимущества посева семян газона осенью, однако его преимущества неоспоримы.

Стратегический выбор времени для посева семян газона может подготовить почву для пышного, яркого газона.

Осенью наступает уникальный климат, благоприятствующий прорастанию газона, с более прохладными температурами воздуха в сочетании с теплой почвой.

Эта идеальная среда не только способствует росту семян газона, но и снижает конкуренцию со стороны сорняков, позволяя вашей траве процветать.

Как подготовить газон к осеннему посеву семян?

Приступая к миссии по созданию газона с нуля осенью или к проведению существенной реконструкции газона, этап подготовки нельзя переоценить.

Начало процесса посева семян газона осенью требует тщательного внимания, начиная с удаления упрямых многолетних растений перед началом посева.

Чтобы газоны раскрыли свой полный потенциал, уплотненную почву следует тщательно перекопать или перекопать на глубину 20 см для улучшения аэрации и развития корней.

Для тех, кто имеет дело с песчаной почвой, может помочь добавление компоста для газона. Эта добавка поможет сохранить влажность почвы, обеспечивая благоприятную среду для смеси семян газона.

Завершение подготовительного этапа включает в себя уплотнение почвы газона путем тщательного многократного хождения по ней и разравнивания поверхности в разных направлениях.

Источник: grassseedonline.

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