Хозяйки назвали лучшие варианты того, что можно вырастить дома на подоконнике осенью.

Если у вас недостаточно места в доме для полноценного контейнерного сада с фруктами, травами или овощами, подумайте о выращивании растений на подоконнике осенью.

Узнайте, что можно вырастить дома на подоконнике осенью, ведь это отличный способ сэкономить место, добавив радости в дом и вкуса блюдам. Чтобы получить наилучшие результаты для вашего подоконного сада, выберите из следующих сортов растений, которые процветают в ограниченном пространстве.

Выращивание овощей на подоконнике осенью — это веселый и полезный способ наслаждаться свежими продуктами круглый год, независимо от сезона.

Хотя некоторые овощи, такие как помидоры, перцы и огурцы, можно выращивать в помещении, им требуется больше места и поддержки по мере созревания. Но не волнуйтесь, есть много вкусных вариантов, которые хорошо растут в контейнерах на подоконнике, поэтому давайте рассмотрим их.

Зеленый лук также можно выращивать на подоконнике осенью.

Ароматные побеги зеленого лука станут вкусным дополнением к вашим любимым блюдам. Зеленый лук, как один из самых простых в выращивании овощей, требует минимальных усилий.

Просто наполните небольшие горшки влажной почвой, посадите небольшие луковицы корнем вниз и поместите их на солнечное место. Держите луковицы закрытыми и дайте зеленым стеблям расти, поливая достаточно часто, чтобы почва оставалась влажной. Как только лук достигнет желаемой высоты, просто выдерните его, вымойте, нарежьте и наслаждайтесь!

Выращивайте на подоконнике осенью листовую зелень.

Создайте свой собственный свежий салат из зелени, которую вы вырастили сами. Все, что вам нужно для начала, это семена, горшок с надлежащим дренажем , почва и яркий источник света. Обязательно выбирайте мелкую зелень, такую ​​как руккола, шпинат.

Наполните свои горшки н аподоконнике почвой, посыпьте поверхность семенами и слегка присыпьте их еще землей. Поливайте осторожно, чтобы почва оставалась равномерно влажной. Всего через четыре-шесть недель некоторые листья будут готовы к сбору.

Источник: eplanters.

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