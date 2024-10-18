Не отпугивайте себя предубеждением, что выращивание огурцов в квартире — дело сложное, на самом деле, это довольно просто, но все сводится к выбору сорта.

Существуют различные виды огурцов, которым требуются различные условия выращивания в квартире.

Огурцы для закрытого грунта или теплицы лучше всего растут в помещении и даже на подоконнике в квартире, хотя могут хорошо расти и на улице в очень защищенном и теплом месте.

Огурцы для открытого грунта – также известные как сорта «хребта» – можно успешно выращивать на улице, хотя, поскольку они нежные, их семена все равно нужно начинать выращивать под защитой, и их нельзя выносить на улицу, пока не пройдет риск заморозков.

Существуют также мини-огурцы для засолки – или корнишоны – которые можно выращивать в квартире или на улице, в зависимости от сорта.

Если вы начинаете сеять семена огурцов в помещеквартире нии, используйте качественный посевной материал или многоцелевой компост в небольших горшках и сейте по два семени в горшок, всегда на их тонком крае.

Если оба семени огурцов проросли, выбросьте самое слабое и оставьте расти более сильное.

В квартире направляйте растения огурцов вверх по стеблям и подвязывайте к основному стеблю, прищипывая верхушку основного побега, когда он достигает крыши теплицы (немного похоже на помидоры кордон).

Огурцам в квартире нужна высокая влажность, поэтому регулярно опрыскивайте и увлажняйте теплицу, выливая на дорожку лейку с водой.

Поливайте огурцы в квартире по мере необходимости и подкармливайте каждые две недели удобрением с высоким содержанием калия, например, подкормкой для томатов.

Источник: theenglishgarden.

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