Украинцам рассказали, как можно вырастить на подоконнике урожай фасоли, используя старую банку.

Выращивание урожая фасоли на подоконнике может занять две недели, так что много времени, чтобы понаблюдать и увидеть, что получится!

Итак, как вырастить на подоконнике урожай фасоли?

Для начала замочите семена бобов в блюдце с водой на один час.

Поболтайте немного воды в банке, затем вылейте ее. Оставьте банку влажной, не высушивайте ее.

Семени фасоли понадобится немного воды, чтобы начать расти.

Сверните кусок кухонного полотенца или салфетки и положите его в банку, прижав к стеклу.

Затем положите семена фасоли между салфеткой и стаканом.

Поставьте банку с фасолью на подоконник, где она будет получать много света.

Используйте распылитель для растений или ложку, чтобы каждый день поливать фасоль на подоконнике небольшим количеством воды. Слишком много воды может быть вредно для фасоли, поэтому убедитесь, что она влажная, а не мокрая.

Через несколько дней у вашей фасоли должны начать прорастать корни.

Затем у фасоли тоже начнет расти стебель.

Стебель должен расти вверх, поскольку он ищет свет.

Примерно через 10 дней ваше семя фасоли должно вырастить более крупный стебель и несколько листьев.

Теперь это небольшое растение фасоли.

Чтобы растение продолжало расти и давало урожай съедобных бобов, осторожно достаньте их из банки и посадите в большой горшок с землей, часто поливая.

Горшок с фасолью можно держать в помещении зимой.

Источник: wcrf.

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