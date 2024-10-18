При небольшой подготовке вполне возможно выращивать помидоры в помещении из семян.
В зависимости от сорта, от посева до сбора урожая помидоров в квартире может потребоваться от 50 до 80 дней.
Выращивание одного-двух горшков помидоров черри в квартире — это практически традиция, но они также хорошо себя чувствуют, если их разместить рядом с солнечным окном.
Кроме того, помидоры могут плодоносить в течение всего года, поскольку на открытом воздухе нет риска замерзания.
Помидоры — теплолюбивые растения, они также хорошо себя чувствуют при средней влажности.
Пока ваши горшечные помидоры в квартире получают необходимое количество света и воды, температура и влажность в вашем доме не должны быть проблемой.
Однако держите помидоры подальше от вентиляционных отверстий, чтобы они не подвергались воздействию горячих или холодных сквозняков.
Помидорам нужно минимум шесть часов света в день для плодоношения, но восемь или более часов света дадут наилучшие результаты.
Как выращивать помидоры в квартире?
Выберите лучшие сорта помидоров для выращивания в квартире.
Как только у вас появятся подходящие сорта помидоров для вашей квартиры, посадите семена в небольшой лоток для стартовых семян, используя почву/смесь, специально разработанную для стартовых семян.
Регулярно осматривайте растения помидоров в помещении на предмет наличия вредителей.
Старайтесь поливать укоренившиеся помидоры один или два раза в день.
Неопределенные сорта помидоров,которые плетутся, нуждаются в опоре по мере роста.
Подкармливайте помидоры так же, как если бы они росли на улице.
Удаляйте отростки и подвязывайте лозы помидоров в квартире.
Для комнатных помидоров требуются те же задачи по уходу, что и для уличных растений.
Источник: realsimple.
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