Узнайте, как выращивать шпинат на подоконнике в квартире или в доме, чтобы иметь круглый год запас этих вкусных и полезных листьев.

Если вы научитесь быстро и легко выращивать шпинат на подоконнике, то сможете наслаждаться листьями уже через шесть-восемь недель после посадки.

С большим выбором различных сортов шпината, если вы тщательно спланируете и последовательно посеете разные виды, вы сможете наслаждаться зелеными питательными листьями круглый год.

Шпинат можно выращивать на подоконнике и потом в виде молодых листьев, которые можно срезать и снова использовать в салатах или сэндвичах, или оставить листья расти и созревать, чтобы использовать их в кулинарии, например, добавлять в блюда из пасты или использовать в качестве гарнира.

Как вырастить на подоконнике шпинат из семян:

Мелкие сорта шпината особенно хорошо подходят, например, для горшков.

Для успешного выращивания шпината на подоконнике в горшках, перед посевом семян обогатите почву, например, перекопав ее в самодельный садовый компост и общее удобрение.

Это поможет шпинату хорошо расти, а также предотвратит горький вкус листьев.

Ключ к успеху начинается с того, чтобы дать шпинату хороший старт. Сажайте правильные сорта в богатую органическую почву. Обеспечьте много влаги и не стесняйтесь вносить удобрения.

Чтобы вырастить шпинат на подоконнике из семян, выполните следующие действия:

Выращивайте шпинат во влажной, но хорошо дренированной почве или компосте.

Зимним сортам шпината необходимо солнечное место, летние сорта шпината лучше растут в полутени, поэтому их легче всего выращивать в тени.

Регулярно удобряйте растения шпината на подоконнике водорастворимыми удобрениями.

Источник: homesandgardens.

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