Однако выращивание тюльпанов в квартире в горшках позволяет избежать большинства этих разочарований.
В горшках тюльпаны привлекают внимание, их легко переносить, и в квартире они защищены. Всем садоводам — независимо от того, удалось ли им вырастить тюльпаны в грунте или нет — стоит попробовать эту простую технику.
Чтобы сделать горшки с тюльпанами в квартире менее тяжелыми и более удобными для перемещения, поместите перевернутый пластиковый горшок для выращивания на дно каждого контейнера.
Заполните горшки для тюльпанов на две трети любой недорогой и легкой почвенной смесью. Не беспокойтесь об удобрениях для тюльпанов.
Игнорируйте традиционные правила размещения и размещайте луковицы тюльпанов в плотном круговом порядке.
Засыпьте луковицы тюльпанов почвенной смесью, сажая их на ту же глубину, на которую вы бы сажали их в землю, обычно в два-три раза больше высоты луковицы.
Посадите луковицы тюльпанов в квартире так, чтобы они почти соприкасались.
Проверьте свои горшки с тюльпанами в квартире ранней весной. Полейте их слегка. Когда тюльпаны начнут выглядывать над поверхностью, вытащите их и поставьте на обозрение.
Поливайте так же, как и любое горшечное растение, тюльпаны зацветут в то же время, что и те, что вы посадили в землю.
Источник: finegardening.
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