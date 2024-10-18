Выращивание тюльпанов в квартире в горшках позволяет избежать большинства их недостатков.

Однако выращивание тюльпанов в квартире в горшках позволяет избежать большинства этих разочарований.

В горшках тюльпаны привлекают внимание, их легко переносить, и в квартире они защищены. Всем садоводам — независимо от того, удалось ли им вырастить тюльпаны в грунте или нет — стоит попробовать эту простую технику.

Чтобы сделать горшки с тюльпанами в квартире менее тяжелыми и более удобными для перемещения, поместите перевернутый пластиковый горшок для выращивания на дно каждого контейнера.

Заполните горшки для тюльпанов на две трети любой недорогой и легкой почвенной смесью. Не беспокойтесь об удобрениях для тюльпанов.

Игнорируйте традиционные правила размещения и размещайте луковицы тюльпанов в плотном круговом порядке.

Засыпьте луковицы тюльпанов почвенной смесью, сажая их на ту же глубину, на которую вы бы сажали их в землю, обычно в два-три раза больше высоты луковицы.

Посадите луковицы тюльпанов в квартире так, чтобы они почти соприкасались.

Проверьте свои горшки с тюльпанами в квартире ранней весной. Полейте их слегка. Когда тюльпаны начнут выглядывать над поверхностью, вытащите их и поставьте на обозрение.

Поливайте так же, как и любое горшечное растение, тюльпаны зацветут в то же время, что и те, что вы посадили в землю.

Источник: finegardening.

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