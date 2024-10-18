Имбирь — идеальное растение для выращивания на подоконнике, он очень неприхотлив в уходе, любит частичный солнечный свет.

Имбирь созревает за 10 месяцев и не переносит морозов, поэтому его просто выращивать на подоконнике.

Имбирь — одно из тех чудесных растений, которое хорошо растет как в полутени, так и в полной тени, что делает его идеальным для выращивания дома на подоконнике.

Какой бы путь вы ни выбрали, вот несколько полезных советов по выращиванию имбиря на подоконнике в домашних условиях.

Корень имбиря, который вы выберете для посадки, должен быть пухлым с плотной кожицей, а не сморщенным и старым.

На имбире должно быть несколько глазков (шишек, похожих на картофельные глазки), и если они уже немного зеленые, тем лучше.

Если на вашем корне имбиря есть несколько глазковых почек, его можно разрезать и поместить каждую почку в отдельный горшок, чтобы получить несколько растений.

Как вырастить на подоконнике имбирь, шаг за шагом:

Для начала замочите корень имбиря на ночь в теплой воде, чтобы подготовить его к посадке.

Наполните горшок для имбиря на подоконнике очень плодородной, но хорошо дренируемой почвой.

Воткните корень имбиря глазком вверх в почву и засыпьте его землей, хорошо полейте.

Поместите имбирь в место на подоконнике, где достаточно тепло и не попадает слишком много яркого солнечного света.

Поддерживайте почву для имбиря влажной, опрыскивая ее из пульверизатора или слегка полив.

Имбирь растет медленно, через несколько недель вы увидите ростки, выглядывающие из почвы на подоконнике. Продолжайте регулярно поливать имбирь, опрыскивая его из пульверизатора, и держите его в тепле.

Небольшие кусочки имбиря можно собирать через 3-4 месяца после начала роста.

Источник: craftsy.

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