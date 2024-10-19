Иммунная система — это естественная защита вашего организма от инфекции и ключ к хорошему здоровью, узнайте, как поддержать иммунитет осенью.

Представьте себе стену, чтобы обеспечить наилучшую защиту от вирусов и бактерий, специалисты рассказали, как поддержать иммунитет осенью.

Узнайте, как поддержать иммунитет осенью?

Не существует волшебной таблетки или добавки, которая укрепит вашу иммунитет осенью, но вот пять здоровых привычек от специалистов, которые помогут поддержать иммунитет осенью.

Ешьте овощи (и фрукты).

Дефицит питательных веществ может ослабить иммунитет осенью и открыть двери для инфекций. Употребление в пищу нежирной растительной пищи может помочь.

Налегайте на свежие фрукты и сезонные овощи, богатые антиоксидантами, витаминами C и E, бета-каротином и цинком.

2. Проводите время на свежем воздухе. Сезон сбора урожая — лучшее время, чтобы насладиться природой и впитать в себя свежий воздух и солнечный свет.

Витамин D необходим для укрепления иммунной системы. Если вы не можете умеренно находиться на солнце несколько раз в неделю (не забывайте о ежедневном солнцезащитном креме), рассмотрите возможность приема добавки с витамином D.

3. Поспите немного. Оказывается, это не только для красоты; сон — это когда ваша иммунная система работает над борьбой с простудой, гриппом и другими заболеваниями.

4. Оставайтесь активными, чтобы поддержать иммунитет осенью.

Преимущества регулярных упражнений, по-видимому, безграничны. Помимо улучшения качества сна и повышения настроения, упражнения также могут предотвратить артрит, диабет, болезни сердца и другие состояния.

5. Сделайте прививку от гриппа (и вакцину от COVID). Иммунизация защищает от болезней путем введения в организм вакцины, которая вызывает иммунный ответ. Это позволяет организму атаковать вирусы, а не заражаться.

Источник: indigohealth.

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