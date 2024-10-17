Шум в ушах - это восприятие звука, то есть мы нечто слышим, что не имеет внешнего источника.

Об это сообщил на своем youtube-канале доктор Евгений Комаровский.

Механизм возникновения шума в ушах до конца не ясен, с причинами также всё не очень однозначно.

Особого избытка методов лечения, который именно специфически воздействует шум в ушах не так много, то есть главным образом мы всё-таки пытаемся проанализировать, какой есть фактор риска и воздействием на основное заболевание.

Есть три метода лечения, специфические методы воздействующиеименно на шум в ушах первый метод - это так называемая звуковая терапия.

То есть, когда мы пытаемся создать вот этому самому шуму какую-то альтернативу, которая возьмёт на себя инициативу которая станет для нервного ствола, который проводит звук.

Второе направление лечения - это поведенческая терапия - элементарная беседа. В процессе общения психолог учит человека, как создавать альтернативу, как вместо неприятного клацая шипения научиться пользоваться извлекать из устройства или из окружающей среды приятные звуки.

Третье направление лечения - это использование лекарств, с этим самые большие проблемы, есть множество лекарств, которые могут помочь убрать обострение основного заболевания и причину шума в ушах, но лекарств способных воздействовать непосредственно на шум в ушах не существует, их не нет.

Если кто-то вам что-то специально от шума в ушах назначает - это в большинстве случаев шарлатанство.

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