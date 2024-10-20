Доктор Евгений Комаровский рассказал, как можно легко снизить потенциальный вред жареного мяса, не потратив на это деньги.

Об этом доктор Комаровский рассказал в своем youtube-канале.

Первый способ снизить потенциальный вред жареного мяса - это предварительно мариновать мясо, использовать специи, лучше всего рекомендуют так называемый розовый перец

Следующий совет - снижать температуру приготовления, нельзя превышать температуру 200°.

Нужно всячески избегать прямого контакта мяса с открытым огнём и если вдруг образовалось что-то горелое, обугленные чёрные кусочки - их нужно отрезать и ни в коем случае не есть.

Также нужно уменьшать время жарки.

О чём идёт речь? О том, что, например, можно мясо обжарить, а потом обрабатывать другим способом или какое-то время проварить или продержать в микроволновке, а потом дожарить.

Чтобы общее время именно жарки было меньше - нужно часто переворачивать

мясо: постоянное вращение - идеальный вариант но в целом рекомендуют каждую минуту изменять поверхность соприкосновения мяса с источником температуры или с открытым огнём.

Важно жарить на правильном масле, есть масла специально предназначенные именно для жарки - это как правило рафинированные масла они, стабильны именно при высокой температуры и образуют минимальное количество дыма.

Как правило рекомендуют оливковое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло,

также рекомендуется контролировать температуру масла, то есть масло должно быть достаточно разогретом, в ином случае его очень легко впитывают продукты.

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