Как только наступает осень, садоводы часто оказываются с избытком еды для немедленного потребления, узнайте, как сохранить урожай капусты до весны.

Поэтому мы часто ищем способы сохранить урожай капусты до весны, чтобы у нас был постоянно этот свежий овощ на столе.

Итак, как сохранить урожай капусты до весны?

Хранение капусты до весны в подвале:

Подвал может стать идеальным местом для хранения капусты зимой, а также многих других садовых овощей, таких как картофель, морковь и свекла.

Условия хранения капусты, которые максимизируют долгосрочную жизнеспособность капусты, включают низкие температуры и высокий уровень влажности; это гарантирует, что она не высохнет изнутри, в отличие от многих других обычно хранящихся овощей, которые предпочитают более сухие условия.

Как работает хранение капусты после сбора урожая. После сбора урожая капусты следует осмотреть ее головки на предмет признаков гниения или повреждений.

Хранение урожая капусты в садовой траншее:

Правильно хранящиеся кочаны капусты могут пролежать в погребе четыре месяца, если хранить их достаточно долго, чтобы пережить большую часть или всю зиму!

Садоводы, у которых нет подвала для корнеплодов, могут рассмотреть возможность рытья траншеи для хранения капусты зимой.

Траншеи для хранения могут быть полезными инструментами, помогающими поддерживать влажность внутри самих кочанов капусты. Они действуют подобно холодильникам, но также играют важную роль в поддержании оптимального уровня влажности в кочанах капусты.

Хранение урожая капусты в холодильнике:

Вы думаете о том, можно ли заморозить капусту? Итак, да, ваш холодильник может быть эффективным вариантом для длительного хранения капусты. Однако его сухая среда может представлять проблемы для этих влаголюбивых растений капусты.

Ферментация капусты для консервирования: Многие из нас знакомы с квашеной капустой, формой ферментированной капусты.

Источник: gardeninghabits.

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