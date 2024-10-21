Знание того, как хранить луковицы цветов зимой, гарантирует, что эти они будут жизнеспособны для посадки весной.

Давайте рассмотрим самые лучшие методы, как хранить садовые луковицы цветов зимой.

Узнайте, как защитить луковицы цветов зимой.

Хранение луковиц на зиму зависит от местоположения - правильный способ хранения луковиц цветов - выбрать прохладное, но сухое место для луковиц.

Шкаф подойдет, если ваш подвал не становится слишком сырым, это также хороший выбор. Если вы храните весеннецветущие луковицы, гараж тоже подойдет.

Специальные указания для весеннецветущих луковиц - если вы не храните весеннецветущие луковицы в гараже, рассмотрите возможность хранения луковиц на зиму в холодильнике.

Чтобы защитить луковицы цветов зимой, весеннецветущим луковицам нужно не менее шести-восьми недель холода, чтобы зацвести.

Подготовив луковицы цветов к зиме и затем поместив их в холодильник, вы все равно сможете наслаждаться их цветением.

Посадите их, как только земля оттает весной. Только не кладите в холодильник одновременно с ними фрукты, такие как яблоки или груши.

Они выделяют этиленовый газ , который может убить луковицы.

Проверяйте их время от времени - Еще один совет по хранению садовых луковиц зимой - проверять их примерно раз в месяц . Слегка сожмите каждую и выбросьте те, которые стали мягкими.

Источник: gardeningknowhow.

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