Если вы заметили, что ваш кактус желтеет, вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы выяснить причину.

Экспертные советы помогут вам поставить правильный диагноз кактусу и выяснить, почему он пожелтел.

Итак, почему пожелтел кактус?

Во-первых, важно понять, где в доме находится ваш кактус.

В отличие от большинства растений, кактусы любят много яркого прямого солнечного света.

Недостаток света может повлиять на его здоровье и вызвать пожелтение.

Во-вторых, кактусы могут выживать в условиях пустынной жары и засухи, а это значит, что им не нужно столько полива, сколько остальным растениям вашей коллекции.

Поливайте растения только тогда, когда почва станет сухой и не забывайте сокращать полив в зимние месяцы в целом. Если вы перелили свой кактус, она советует прекратить полив, пока почва не высохнет и не проверьте, не погибли ли корни.

Если они не погибли, вам повезло, и мы советуем вам пересадить растение в специальную почву для кактусов, чтобы они не желтели.

Независимо от того, являетесь ли вы гордым владельцем коллекции кактусов «дамские пальчики» и синих колонновидных кактусов — или если большой кактус «кроличье ухо» привнесет в вашу гостиную атмосферу кактусы и другие суккуленты — отличный выбор.

Если вы заметили желтоватый оттенок на своем кактусе, теперь вы будете знать, что нужно пройти процесс исключения, чтобы исправить это.

Источник: gardeningetc.

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