Как защитить растения в саду от мороза – быстрые и простые способы укрытия растений на зиму и сохранения их жизнеспособности.

Нежные, тропические и молодые растения необходимо защищать в саду от мороза и снега в самые холодные месяцы года.

Существует множество быстрых способов защитить уязвимые растения в саду от морозов, и, безусловно, лучше перестраховаться, чем потом сожалеть — нет ничего более разрушительного, чем видеть, как прекрасные растения, которые вы с любовью взращивали, за одну ночь уничтожаются.

Какие растения нуждаются в защите в саду от мороза?

Не все растения на вашем заднем дворе нуждаются в защите от мороза, но есть определенные категории, которым она понадобится. К ним относятся:

Молодые саженцы и новый рост;

Нежные многолетники;

Полузимостойкие сорта;

Тропические и субтропические растения, такие как пальмы и банановые растения.

Признаками повреждения заморозками являются почернение, деформация или вялый рост, а также позеленение листьев на вечнозеленых растениях и кустарниках.

Как защитить растения в саду от морозов:

1. Занесите растения в горшках в помещение.

2. Добавьте слой мульчи на грядки.

3. Накройте растения флисом.

4. Поместите нежные растения в защищенное место.

5. Выкапывайте и храните нежные многолетние растения.

6. Защитите нежные растения с помощью колпака.

Источник: homesandgardens.

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