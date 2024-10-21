Нежные, тропические и молодые растения необходимо защищать в саду от мороза и снега в самые холодные месяцы года.
Существует множество быстрых способов защитить уязвимые растения в саду от морозов, и, безусловно, лучше перестраховаться, чем потом сожалеть — нет ничего более разрушительного, чем видеть, как прекрасные растения, которые вы с любовью взращивали, за одну ночь уничтожаются.
Какие растения нуждаются в защите в саду от мороза?
Не все растения на вашем заднем дворе нуждаются в защите от мороза, но есть определенные категории, которым она понадобится. К ним относятся:
Молодые саженцы и новый рост;
Нежные многолетники;
Полузимостойкие сорта;
Тропические и субтропические растения, такие как пальмы и банановые растения.
Признаками повреждения заморозками являются почернение, деформация или вялый рост, а также позеленение листьев на вечнозеленых растениях и кустарниках.
Как защитить растения в саду от морозов:
1. Занесите растения в горшках в помещение.
2. Добавьте слой мульчи на грядки.
3. Накройте растения флисом.
4. Поместите нежные растения в защищенное место.
5. Выкапывайте и храните нежные многолетние растения.
6. Защитите нежные растения с помощью колпака.
Источник: homesandgardens.
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