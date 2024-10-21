Садоводы дали несколько полезных советов, что нужно сделать с опавшими листьями осенью.

Опавшие листья осенью — это важный и бесплатный ингредиент, помогающий создавать и поддерживать среду обитания, которая приносит пользу животным и растениям в целом.

Поскольку опавшие листья осенью разлагаются под изгородями, кустарниками и деревьями, они обогащают почву, которая, в свою очередь, обеспечивает питательными веществами, которые поглощают корни.

Это улучшает здоровье и скорость роста дерева, изгороди или кустарника, и, следовательно, приносит пользу птицам, поскольку обеспечивает лучшую среду для гнездования и ночлега, а также больше фруктов и ягод для еды осенью.

Что делать с опавшими листьями осенью?

Когда листья осенью падают на ваш газон, установите роторную газонокосилку на максимальную высоту среза и косите по ним. Это измельчит листья на мелкие кусочки, позволяя им разлагаться на газоне.

Таким образом вы сделаете почву отличным кондиционером, что помогает ей удерживать влагу и оставаться здоровой в течение всей зимы.

Преобразуйте опавшие листья осенью в листовой перегной (компостированные листья).

Опавшие осенние листья являются отличным источником коричневого материала для вашего компостного ящика.

Если они влажные, но не мокрые, смешанные с зеленым материалом и переворачиваемые раз в месяц для циркуляции кислорода, они в конечном итоге превратятся в густой черный компост, который является ракетным топливом для ваших растений, цветов и газона.

Соберите значительное количество опавших листьев осенью для использования в качестве мульчи. Сначала соберите их и измельчите с помощью роторной косилки. После того, как вы измельчите листья, разложите их вокруг растений и клумб.

Источник: housebeautiful.

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