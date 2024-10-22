Чтобы поддерживать розы в наилучшем состоянии, важно знать, нужно ли обрезать их осенью.

Розы — любимцы сада, в них так много всего, что можно любить - цветение, аромат, однако важно знать о правилах ухода, например, нужно ли обрезать их осенью.

Основная работа в холодное время года для роз — это обрезка, и хотя на первый взгляд это может показаться трудным и сложным, на самом деле это не так, если следовать этим простым предпосылкам.

Нужно ли обрезать розы осенью?

Осенняя обрезка: Если ваш сад подвержен воздействию ветреных условий, то рекомендуется обрезать розы пораньше, чтобы уменьшить ущерб, который может нанести «ветровой камень».

Удаления примерно трети высоты будет достаточно, чтобы остановить воздействие на розу осенью. Ветровой камень — как следует из названия, раскачивает растение и может ослабить корни в земле, нанося вред как корням, так и будущему росту.

Эта обрезка будет стимулировать рост роз для предстоящей весны и лета.

Если ваша роза молодая – менее двух лет – то обрезка осенью должна заключаться в том, чтобы срезать растение примерно до 30 см над землей.

Если розе больше двух лет, то розу следует укоротить наполовину и удалить всю листву осенью.

После обрезки по размеру обратите внимание на признаки того, что известно как «три D» – мертвые, больные или поврежденные участки растения. Осмотрите розу на предмет любых признаков этого и срежьте эту часть растения.

Источник: hayloft.

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