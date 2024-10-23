По словам Виктории Войцицкой, важен не только вопрос с отключением света в Украине зимой.

Многих украинцев беспокоит важный вопрос, будут ли отключения света зимой, если не будет массовых российских атак на энергетику Украины.

Ответ на это в эфире КИЕВ24 дала директор по адвокации в энергетическом секторе Международного центра Украинской победы (ICUV) Виктория Войцицкая.

По ее словам, несмотря на то, будут ли обстрелы критической инфраструктуры или нет, отключения света в Украине будут.

"Решение вопроса теплоснабжения и обеспечения теплом домов может снять то напряжение, или дополнительную нагрузку, которую несет наша энергосистема из-за того, что люди начинают просто включать кучу электрических приборов. Поэтому вопрос в том: "а когда начнется отопительный сезон?", - отметила она.

Эксперт отметила, что важен вопрос готовности Украины к отопительному сезону, в частности, есть ли достаточные объемы газа в газохранилищах для бесперебойного прохождения зимы.

"У меня возникает обеспокоенность по поводу показателей, которые мы видим по объемам газа, которые сегодня у нас есть в газохранилищах", — подчеркнула Войцицкая.

Остальные эксперты озвучивают еще худшие сценарии. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорит, что в Украине начало отключения света будет зависеть от того, как быстро придет похолодание. Продолжительность может быть как два-четыре часа, так и 14-16. В некоторых городах могут возникнуть еще более продолжительные перебои с энергоснабжением.

Последние новости Украины:

Новый удар по карманам ждет украинцев: в 2025 году Интернет снова может подорожать, детали.

Украина рискует остаться без воды и отопления: коммунальные предприятия призывают к повышению тарифов.

Украинцев готовят к повышению тарифов: нардепы заговоры о новых суммах в платежках за свет.