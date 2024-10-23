Озеленение подоконника также идеально подходит для новичков, тех, кто хочет научиться выращивать что-то на подоконнике осенью.

Выращивание овощей, зелени и ягод на подоконнике подходит тем, кто хочет пожинать плоды садоводства, или тех, кто просто хочет проявить свои навыки круглый год.

Что можно вырастить дома на подоконнике осенью?

Вы могли бы предположить, что выращивать овощи можно только на улице на грядке или в большом горшке, но на самом деле многие овощи могут процветать в небольших помещениях.

Капуста, помидоры, редис, перец и чили могут процветать на вашем подоконнике, если им дать правильный уход.

Проблема в том, что некоторые сорта вырастают слишком большими и высокими, чтобы поместиться на подоконнике.

Клубника и черника — лучший выбор для небольшого пространства на подоконнике, но им нужен доступ к солнечному свету и обилию воды.

Базилик, мяту, петрушку и зеленый лук легко выращивать в контейнерах прямо из семян на подоконнике, тогда как розмарин и орегано легче выращивать из небольшого растения.

Возможно, разумнее начать с тех, которые принесут вам наибольшую пользу, и двигаться дальше.

Если вы хотите добавить немного цвета и визуального интереса в свое пространство на подоконнике, выбор правильных цветов может иметь большое значение. Красивые цветы, такие как орхидеи, нарциссы , герани и фиалки, все хорошо растут в помещении.

Источник: housebeautiful.

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