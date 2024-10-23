Откройте для себя фантастические цветы, которые можно посадить в октябре на своем участке.

Октябрь — прекрасное время для посадки осенних цветов, существует множество сортов, которые можно посадить этой осенью и которые начнут цвести ранней весной.

Когда один садовый сезон подходит к концу осенью, нет покоя, так как разум начинает думать о следующем году.

Большинство людей считают весну и лето ключевыми периодами роста каждый год, поэтому вы можете задаться вопросом, какие цветы можно посадить в октябре на участке?

Существуют варианты цветов, которые можно посадить в октябре, и которые можно использовать в целом ряде идей для сада.

Душистый горошек можно сеять осенью или весной, и октябрь — отличное время для начала, если вы хотите сделать первое.

Васильки — великолепные однолетние цветы, которые отлично подходят для сада срезанных цветов , а также их часто можно увидеть как часть идей для сада с дикими цветами.

Время посадки луковиц аллиума наступает в сентябре-октябре, и в идеале они должны быть как минимум за шесть недель до первых заморозков.

Аллиумы являются одними из лучших весенних луковиц для посадки осенью , а также фантастическими многолетними луковицами для посадки осенью.

Розовая кампеция, также известная как лихнис, является популярным цветущим растением, которое впечатляет серебристыми листьями и стеблями, увенчанными яркими цветами, которую стоит посадить в октябре.

Источник: homesandgardens.

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