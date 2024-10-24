Лубинец заявил об уменьшении количества ВПЛ, ведь они возвращаются на временно оккупированные территории.

Из-за социально-экономических трудностей на новом месте внутренне перемещенные лица возвращаются к временно оккупированным территориям и прифронтовым городам.

Об этом рассказал в ходе дискуссии уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам Лубинца, в начале российского вторжения в 2022 году проблемы между внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и принимающими общинами были незначительными. Однако со временем участились случаи негативного взаимодействия, активно освещавшихся в соцсетях и медиа.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация ухудшается каждого месяца: количество ВПЛ уменьшается, поскольку они возвращаются к временно оккупированным территориям и прифронтовым городам из-за социально-экономических трудностей на новом месте и это вызывает серьезную обеспокоенность.

Лубинец также отметил, что поднимал этот вопрос на уровне правительства. Уполномоченный по правам человека акцентировал внимание на необходимости четко информировать людей о возможной финансовой помощи, чтобы они могли чувствовать уверенность в своем будущем.

Напомним, что население Украины сократилось на 10 миллионов с начала полномасштабного вторжения, заявила Флоренс Бавер, глава Восточной Европы Фонда народонаселения ООН. Причинами этого названы: массовый выезд украинцев за границу из-за войны, падения рождаемости, смерти на войне и из-за обстрелов гражданской территории.

Флоренс Бавер заявила, что вторжение в феврале 2022 года превратило и без того сложную демографическую ситуацию в более серьезную.

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