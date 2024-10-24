Розы — одни из самых красивых садовых растений, но они могут занимать много места в саду, поэтому важно знать, как вырастить розу в горшке.

Один из вариантов — выращивать розы в горшке, что позволяет вам использовать пространство на террасе, балконе или подоконнике.

Посадка роз в горшках также дает вам больше контроля над уровнем влажности, почвой и воздействием солнечного света.

Наконец, выращивание горшечных роз — хороший вариант, если почва в вашем местном саду плохая и плохо подходит для выращивания хороших роз.

Выбирайте относительно большой, высокий горшок при выращивании куста роз.

Если вам приходится использовать пластиковые горшки для выращивания роз, используйте более светлый пластик, который не будет нагреваться так быстро, как темный пластик.

Убедитесь, что в дне горшков имеются достаточные дренажные отверстия.

Используйте почвенную смесь, которая достаточно хорошо дренируется, чтобы снизить вероятность корневой гнили, и в то же время достаточно тяжелая, чтобы удерживать влагу в горшке для роз.

Наполните горшок с розой примерно на две трети подготовленной почвенной смесью. Если вы сажаете розу с открытой корневой системой , насыпьте почву в центр, затем поместите розу на насыпь и распределите корни по ней.

Если вы сажаете горшечную розу, просто сделайте небольшое углубление, затем выньте розу из контейнера для рассады и поместите ее в горшок. Ослабьте корни, если растение сковано корнями.

Сразу после посадки розы в горшок тщательно полейте растение, чтобы вся почва была хорошо пропитана.

Источник: thespruce.

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