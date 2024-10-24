Как овощ прохладного сезона, морковь лучше всего сеять ранней весной и осенью — она не будет хорошо расти в жаркую погоду.

Правильное время для того, чтобы сеять морковь в октябре — примерно за 2–4 недели до даты последних заморозков.

Далее мы рассмотрим точные сроки посева моркови в зависимости от зоны выращивания, а также дадим несколько дополнительных советов, которые помогут собрать богатый урожай.

Когда сеять морковь в октябре?

Осенний посев моркови следует проводить за 10–12 недель до первых сильных заморозков.

Как сеять морковь в октябре?

После того, как вы определили свою зону выращивания, семена моркови можно сеять прямо в садовую почву или контейнер. Распределите время посадки, чтобы у вас была свежая морковь, готовая к сбору в течение всего вегетационного периода.

Место для посева моркови осенью: почва должна быть рыхлой и свободной от камней и мусора.

Семена моркови можно высевать непосредственно в контейнеры, используя почву для горшечных овощей.

Обязательно проследите за тем, чтобы в горшке для моркови было несколько дренажных отверстий, поскольку морковь, выращенная в контейнере, требует больше воды, чем выращенная в саду, но не будет хорошо расти в рыхлой почве.

Аккуратно посейте морковь несколько семян поверх почвы и слегка присыпьте. Обязательно проредите лишние растения моркови, если им тесно.

Выбирайте более короткие сорта моркови, размером с палец или маленькие круглые морковки.

Источник: thespruce.

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