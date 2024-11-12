Счетная палата провела проверку Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и отметила, что во время войны работа учреждения осталась эффективной и стабильной, однако выявила необоснованное завышение отдельных пенсий .
Об этом сообщает Министерство социальной политики.
Завышенные пенсионные выплаты
Пока что выплачены пенсии более 10 миллионам граждан и произведена плата за перерасчеты.
Финансирование устойчивости пенсионной системы обеспечило расходы от Проекта REASE и поддержку правительства США, что покрыло почти половину расходов на выплаты пенсий. Это также позволило полностью погасить обязательства государственного бюджета перед ПФУ в размере 12,7 миллиарда долларов.
Счетная палата отметила улучшение в системе контроля за пенсионными выплатами. Новые механизмы верификации позволили существенно потерять риски переплаты и нецелевого использования средств, сообщили в Министерстве социальной политики.
Однако остаются факторы, создающие нагрузку на бюджет ПФУ. Одновременно это недостатки в законодательстве, касающиеся пенсии для отдельных категорий, таких как жители территорий радиоактивного загрязнения
и лица с инвалидностью. Это привело к судебным искам для получения необоснованно завышенных пенсий.
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