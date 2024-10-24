Особи, які виходять на пенсію у пізнішому віці, можуть розраховувати на підвищену пенсію.

Пенсії в Україні залежать від кількості років страхового стажу, суми сплачених внесків та середньої заробітної плати за три роки перед виходом на пенсію.

Як інформує Пенсійний фонд України, таким чином, пенсія при мінімальній зарплаті буде відповідно низькою - її не вистачить на базовий набір продуктів.

Мінімальна пенсія, за умови повного страхового стажу, становить не менше 40% від мінімальної зарплати. Оскільки наразі мінімальна зарплата дорівнює 8 000 гривень, то пенсія для таких осіб не може бути меншою за 3 200 гривень. Однак уряд встановив мінімальну пенсію на рівні 3 370 гривень.

Для українців, які досягли 65 років, але не мають достатнього страхового стажу, мінімальна пенсія становить 2 725 гривень.

Згідно з Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", особи, які виходять на пенсію в пізнішому віці, можуть розраховувати на підвищену пенсію.

В Україні налічується понад 10 мільйонів пенсіонерів, з яких близько 3 мільйонів отримують пенсію в розмірі 3 тисячі гривень. Це свідчить про те, що майже кожен четвертий пенсіонер отримує саме таку суму.

Нагадаємо, деякі категорії пенсіонерів зобов'язані проходити процедуру фізичної ідентифікації в Пенсійному фонді кожні шість місяців. Якщо пенсіонер пропустив ідентифікацію, він має можливість пройти її пізніше та відновити свої пенсійні виплати.

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