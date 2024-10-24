Лица, выходящие на пенсию в более позднем возрасте, могут рассчитывать на повышенную пенсию.

Пенсии в Украине зависят от количества лет страхового стажа, суммы уплаченных взносов и средней заработной платы за три года до выхода на пенсию.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, таким образом, пенсия при минимальной зарплате будет соответственно низкой – ее не хватит на минимальный набор продуктов..

Минимальная пенсия, при полном страховом стаже, составляет не менее 40% от минимальной зарплаты. Поскольку минимальная зарплата равна 8 000 гривен, то пенсия для таких лиц не может быть меньше 3 200 гривен. Однако правительство установило минимальную пенсию на уровне 3370 гривен.

Для украинцев, достигших 65 лет, но не имеющих достаточного страхового стажа, минимальная пенсия составляет 2725 гривен.

Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", лица, выходящие на пенсию в более позднем возрасте, могут рассчитывать на повышенную пенсию.

В Украине насчитывается более 10 миллионов пенсионеров, из которых около 3 миллионов получают пенсию в размере 3 тысяч гривен. Это говорит о том, что почти каждый четвертый пенсионер получает именно такую ​​сумму.

Напомним, некоторые категории пенсионеров обязаны проходить процедуру физической идентификации в Пенсионном фонде каждые шесть месяцев. Если пенсионер пропустил идентификацию, он может пройти ее позже и возобновить свои пенсионные выплаты.

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