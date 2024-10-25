Поверка счетчиков на электроэнергию, газ и воду в Украине возобновлена ​​и ее необходимо провести.

Поверка счетчиков на электроэнергию, газ и воду в Украине является обязательной процедурой – эту процедуру раньше приостанавливали, но теперь ее снова возобновили после года перерывы.

Об этом предупредили украинцев в Кабмине.

Все украинцы, у которых наступает срок проведения поверки, должны осуществить это в течение трех месяцев после окончания отопительного сезона. Это касается всех счетчиков коммунальных услуг.

Поверку могут инициировать как потребители, так и поставщики услуг. Часто компании-поставщики сами связываются с потребителями, когда приходит время для проведения процедуры.

Специалисты департамента коммунальных услуг призывают потребителей внимательно следить за проверками своих счетчиков. Если жители не помнят дату последней поверки, власть свяжется с ними напрямую.

В этих сообщениях будет акцентирована важность поверки, которая может включать демонтаж счетчика для оценки его метрологических характеристик, с последующей его установкой после завершения проверок.

Счетчики газа и электроэнергии обслуживает поставщик, поэтому потребителям ничего не нужно платить. Что касается счетчиков воды и тепла, то если тариф не предусматривает поверку, расходы возлагаются на потребителя.

После завершения поверки выдается акт или протокол, подтверждающий результаты. При обнаружении неисправностей счетчик может быть заменен или отремонтирован.

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