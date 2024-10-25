Тем не менее, комнатные розы вырастают всего до 30 см в высоту, что делает его идеальным для содержания в качестве цветка в помещении.

Розы могут быть довольно капризными в уходе, поэтому стоит знать, как ухаживать за комнатными розами.

Слишком много прямого солнечного света — и розы не будут счастливы (они могут справиться с парой часов в день), слишком много тени — и они не будут цвести.

Чтобы ухаживать за комнатными розами, нужно разместить растение на расстоянии около метра от окна, выходящего на запад или восток и получающего около восьми часов солнечного света — это как раз то, что нужно.

Комнатным розам также нужна правильная температура. Постоянные 21°C летом — идеальный вариант, если помещение хорошо проветривается и нет сквозняков.

К счастью, эти комнатные розы не токсичны для ваших питомцев, поэтому избавление от них станет одной проблемой для беспокойства меньше

Всем нравится хорошая обрезка, включая ваши миниатюрные комнатные розы. В течение всего сезона цветения вам следует удалять цветы по мере их отмирания; это помогает сохранить энергию в растении.

Если ваши комнатные розы дают хороший урожай роз, вы также можете срезать цветы, когда они находятся на пике своего развития, и поставить их в вазу, просто помните, что они должны быть небольшими!

Весной удалите все мертвые ветки и обрежьте комнатную розу (сняв около трети растения), это должно помочь ей снова вырасти сильной.

Сделайте это, используя садовые ножницы и обрезав стебли наискосок — не обрезайте прямо комнатную розу, это может привести к инфекциям. Возможно, вам стоит надеть подходящие перчатки, когда вы это делаете — у роз острые шипы!

Источник: flyingflowers.

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