Осень — самое прекрасное время для садовых роз, более прохладные температуры позволяют растениям расти без теплового стресса, однако важно знать, чем подкормить их.

Рост замедляется осенью, но это не значит, что розы перестанут цвести, они могут цвести немного реже, но вам стоит знать, чем их подкормить.

Следует помнить, что розы будут вытягивать энергию из листьев, чтобы запасти ее в стеблях для следующего сезона.

Розы растут лучше всего, если у них достаточно воды и питательных веществ. Они дают более сильные, здоровые растения, которые более устойчивы к болезням и дают больше цветов.

Чем подкормить осенью розы?

Существует ряд доступных удобрений для роз, они производятся с правильным соотношением основных элементов (аммоний и нитраты: N, фосфор: P, калий: K, сокращенно: N:P:K) вместе с другими микроэлементами, и доступны как в сухой, так и в жидкой форме.

Лучше всего использовать эти удобрения для роз, следуя инструкциям по разведению (жидкие) или норме (сухие) на их этикетках.

Розам не нужны удобрения, когда они не растут, поскольку это расточительно как с точки зрения затрат, так и с точки зрения вымывания (когда удобрение вымывается из почвы, не будучи использованным растением).

Как правило, для роз соотношение подкормки должно быть в три раза больше калия к азоту и фосфору, то есть: 1:1:3 (N:P:K) или 10:10:30.

Соотношения те же самые, но количество продукта во втором примере в десять раз больше по весу по сравнению с первым примером, поэтому нормы внесения для каждого продукта будут разными.

Источник: eastcroftroses.

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