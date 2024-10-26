В супермаркетах может быть гораздо меньше отечественного фрукта, чем обычно, что, в свою очередь, скажется на цене этого продукта.

В Украине возможен дефицит популярного фрукта из-за неблагоприятных погодных условий и высокий спрос на этот фрукт в пищевой промышленности.

Об этом рассказал директор одесского оптового рынка "Начало" Александр Воропаев.

Речь идет о яблоках. В супермаркетах может быть гораздо меньше отечественных яблок, чем обычно, что, в свою очередь, скажется на цене этого продукта.

Воропаев отметил, что основными поставщиками яблок на украинском рынке есть садовые хозяйства Черновицкой, Винницкой и Хмельницкой областей. По его словам, пока дефицита не наблюдается, но есть прогнозы, что в этом году может возникнуть определенная нехватка отечественных яблок.

Среди главных причин ситуации на рынке он назвал:

Неблагоприятные климатические условия : В некоторых регионах наблюдалась сильная жара, в других — ливни с градом, что негативно повлияло на объемы и качество продукции. Согласно некоторым фермерским оценкам, производство яблок в 2024 году снизится до 60-70% от прошлогодних показателей.

Рост спроса : Производители, в частности, консервные заводы, предлагают выгодные закупочные цены, что также влияет на цены закупки на садовых хозяйствах.

Кроме того, фермеры не реализуют весь сбор сразу, оставляя часть на зиму в хранилищах.

Несмотря на высокую стоимость яблок, спрос на этот фрукт остается стабильным. В результате цены могут вырасти до 30-35 грн за килограмм.

Источник: Agroportal.

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