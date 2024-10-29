Голубика популярна в домашних садах из-за своих ароматных плодов и относительно большого размера ягод.

Для достижения наилучших результатов сажайте голубику в кислой (pH 4,5–5,4), хорошо дренированной, песчаной суглинке, обогащенной органическими веществами.

Удобрения, которые поставляют азот в форме аммония, предпочтительнее тех ягод голубики, которые поставляют азот в виде нитрата, потому что ягода чувствительна к нитрату, и могут возникнуть повреждения.

Чем подкормить осенью голубику?

Используйте для подкормки голубики удобрение 7-7-7 или 4-3-4 или одно из похожих по качеству, предназначенное для растений, любящих кислоту.

Через год посадки подкармливайте голубику: Через три-четыре недели после посадки внесите 1/8 стакана 7-7-7 или 1/4 стакана 4-3-3 или другого похожего подкисляющего удобрения на растение.

Равномерно распределите удобрение по земле вокруг голубики. Куст легко повреждается избытком удобрения или концентрированным внесением. Слегка заглубите и полейте.

Повторите подкормку голубики с той же частотой через 4-6 недель.

Второй год: Примените, на каждое растение голубики, 1/4 стакана 7-7-7 или 1/2 стакана 6-4-4 или другого похожего сорта подкисляющего удобрения в апреле и еще раз примерно через 4-6 недель. Слегка вскопайте и полейте голубику.

Третий год и старше: Удобряйте весной вскоре после распускания почек. Каждый год увеличивайте количество удобрения голубики.

Если рост голубики кажется чрезмерным, уменьшите норму удобрения на 1/3 или 1/2. По мере увеличения диаметра куста черники обязательно увеличивайте площадь земли вокруг голубики, на которую вносятся удобрения.

Сульфат алюминия также можно использовать для подкисления почвы, в которой растет голубика. Чтобы добиться такого же изменения pH, как и с серой, умножьте рекомендуемую норму для серы на 6.

Однако, поскольку сульфат алюминия является растворимой солью, он может обжечь корни голубики. По этой причине сера предпочтительнее на засаженной земле.

Если сульфат алюминия используется на засаженной земле, его следует применять 4–5 равными порциями с интервалом в 3–4 недели, каждое применение сопровождается поливом.

Источник: soiltesting.

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