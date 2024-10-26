Огород осенью больше касается подготовки к очень ранним весенним посевам, узнайте, что нужно посадить в ноябре.

Посадка как можно большего количества растений на огороде в ноябре сэкономит вам время, когда температура снова поднимется.

Однако есть еще одно преимущество: корни ваших растений в ноябре помогут сохранить почву вместе и не допустить ее эрозии из-за суровой погоды.

Почва может действительно деградировать, если ее оставить голой во время суровых зимних штормов, и посадка помогает предотвратить это.

Что нужно посадить на огороде в ноябре? Капуста, зимний салат, например, горчичный шпинат, Бобы, Горох, зеленый лук, Лук-шалот, Чеснок.

Выбирайте выносливые сорта семян, чтобы убедиться, что они подходят для зимовки.

Некоторые культуры, такие как зимние салаты, например, салат-салат и латук-барашек, можно выращивать вноябре, но их необходимо сеять под колпаками или в холодных парниках для защиты от непогоды.

Горох и бобы можно посадить непосредственно осенью в ноябре, что позволит ускорить сбор урожая на несколько недель.

Для лука, шалота и чеснока выбирайте сеточки, а не семена.

Семена овощей для посадки в помещении в ноябре:

Не забудьте и о нескольких комнатных растениях. Такие травы , как базилик, петрушка, укроп и зеленый лук, а также перец чили можно сеять круглый год, чтобы выращивать их в помещении на светлом подоконнике.

Источник: haxnicks.

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