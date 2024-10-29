По словам шеф-повара Евгения Клопотенко, закарпатские голубцы — одни из самых любимых и точно станут вашим удачным рецептом, потому что ресторатор поделился одним лайфхаком, как ускорить приготовление.

Об этом шеф-повар Евгений Клопотенко сообщил в своем youtube канале.

Для того чтобы приготовить закарпатские голубцы за 25 минут по рецепту Евгения Клопотенко нужны такие ингредиенты:

1 шт. капусты 200 г риса 500 г фарша свиного 2 шт. лука 1 шт. моркови 1 шт. перца сладкого 1 шт. томата 2 ст.л. смальцем 2 ч.л. паприки молотой соль, перец по вкусу 1 ст.л. томатной пасты 600 мл воды.

Берем капусту, отрезаем корешок, после этого отправляем капусту в горячую воду на 10 минут.

Далее берем две луковички и мелко нарезаем после того, как капуста немного отварилась и довольно легко можно отсоединить листики друг от друга. Затем готовим фарш для этого: нарезаем один сладкий перец, берем две ложки смальца, если нет – можно заменить сливочное масло, на нем обжаривать сначала лук, затем сладкий перец.

Натираем морковь и также в сковороду после этого томаты для кислинки, или можно заменить томатной пастой, после этого две столовые ложки паприки или копченой паприки.

Смешиваем фарш, рис, овощи свиного фарша 200 г риса рис, все хорошо сочетаем одни емкости, добавляем соль по вкусу.

После этого начинается самое интересное: начинаем формировать голубцы, для этого

формируем голубцы, надо срезать частицу листочка капусты, где он очень плотный, разрезать листик на две части и просто скрутить небольшие голубцы.

Складываем голубцы в емкость, голубцы сливаем томатной разведенной пастой с водой, а также накрываем тарелкой, которая ускорит время приготовления голубцов в два раза, поэтому нам потребуется всего 25 минут для того, чтобы голубцы были готовы.

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