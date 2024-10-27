В этом месяце в саду и огороде еще так много дел, ведь мы приближаемся к зиме, ознакомьтесь с календарем огородника на ноябрь.

Осень подходит к концу, последние листья опадают с деревьев, а дни становятся более влажными и заметно холоднее, узнайте календарь огородника на ноябрь.

Ноябрь более тихое время года в саду и прекрасная возможность поразмышлять о том, что получилось и что не получилось в саду, и начать планировать на следующий год.

Календарь огородника на ноябрь выглядит так:

1-е – 2-е ноября:

Определите грядки на следующий год.

3-й – 4-й день ноября:

Неблагоприятные дни для посадки.

5-й – 6-й день: Хорошие дни для посадки гороха, тыквы, кукурузы, томатов и других надземных культур в теплице.

7-й – 8-й день: Хорошее время для уничтожения вредителей растений или вспашки. Плохое для посадки.

9-е – 11-е ноября:

Особенно хорош для виноградных культур. Благоприятные дни для посадки надземных культур, где позволяет климат.

12-е – 13-е: Семена, посаженные сейчас, будут плохо расти и давать мало урожая.

14-е – 15-е: Первый день хорош для посадки бобов, перцев, огурцов, дынь и других надземных культур, где климат подходит. Второй день хорош для пересадки. Второй день также подходит для посадки корнеплодов, где климат позволяет.

16-е – 17-е: Любое семя, посаженное сейчас, будет иметь тенденцию гнить.

18-е – 19-е: Начните грядки и цветники. Хорошие дни для пересадки. Лучшие дни для посадки осеннего картофеля, репы, лука, моркови, свеклы и других корнеплодов, где климат подходит.

20-е – 24-е: Выкорчевывайте сорняки, шиповник и других вредителей растений. Последние три дня — хорошие дни для сбора урожая.

25-е ​​– 26-е ноября: Благоприятное время для посева зерновых, сена, кормовых культур. Сажать цветы. Благоприятные дни для посадки корнеплодов.

Источник: farmersalmanac.

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