Осень подходит к концу, последние листья опадают с деревьев, а дни становятся более влажными и заметно холоднее, узнайте календарь огородника на ноябрь.
Ноябрь более тихое время года в саду и прекрасная возможность поразмышлять о том, что получилось и что не получилось в саду, и начать планировать на следующий год.
Календарь огородника на ноябрь выглядит так:
1-е – 2-е ноября:
Определите грядки на следующий год.
3-й – 4-й день ноября:
Неблагоприятные дни для посадки.
5-й – 6-й день: Хорошие дни для посадки гороха, тыквы, кукурузы, томатов и других надземных культур в теплице.
7-й – 8-й день: Хорошее время для уничтожения вредителей растений или вспашки. Плохое для посадки.
9-е – 11-е ноября:
Особенно хорош для виноградных культур. Благоприятные дни для посадки надземных культур, где позволяет климат.
12-е – 13-е: Семена, посаженные сейчас, будут плохо расти и давать мало урожая.
14-е – 15-е: Первый день хорош для посадки бобов, перцев, огурцов, дынь и других надземных культур, где климат подходит. Второй день хорош для пересадки. Второй день также подходит для посадки корнеплодов, где климат позволяет.
16-е – 17-е: Любое семя, посаженное сейчас, будет иметь тенденцию гнить.
18-е – 19-е: Начните грядки и цветники. Хорошие дни для пересадки. Лучшие дни для посадки осеннего картофеля, репы, лука, моркови, свеклы и других корнеплодов, где климат подходит.
20-е – 24-е: Выкорчевывайте сорняки, шиповник и других вредителей растений. Последние три дня — хорошие дни для сбора урожая.
25-е – 26-е ноября: Благоприятное время для посева зерновых, сена, кормовых культур. Сажать цветы. Благоприятные дни для посадки корнеплодов.
Источник: farmersalmanac.
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