Чтобы избежать получения платежей за газ с завышенными объемами потребления, важно своевременно передавать показатели счетчика газовикам.
Об этом сообщает ГазПравда.
Это следует делать ежемесячно в период с 1 по 5 число. Важно отметить, что передавать показатели счетчика можно через личный кабинет национального оператора Газораспределительные сети Украины, если он является вашим поставщиком в регионе.
"Локальные операторы также существуют, например, в Киеве, Одесской и Полтавской областях. В таком случае показатели следует передавать через сервис местного оператора", — говорится в сообщении.
Кроме того, абоненты "Нафтогаза" могут передавать показатели через чат-бота gas.ua или по телефону, позвонив или отправив SMS. Игнорирование передачи показателей может привести к переплате за газ, поскольку эти данные используются как основа для начисления оплаты.
"Если вы не будете передавать показатели, в платежках появятся усредненные данные, которые могут быть выше реально потребленного объема. Расчеты будут производиться на основе так называемого планового ежемесячного потребления - среднего потребления за предыдущие три года", - пояснили авторы материала.
Они также подчеркнули, что передавать показатели счетчика нужно даже в том случае, если вы не проживаете по указанному адресу или не пользуетесь газом. В противном случае оператор будет рассчитывать потребление по плановым объемам, что может привести к возникновению задолженности.
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