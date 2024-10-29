Включите в свой список хотя бы несколько из этих рекомендуемых растений, чтобы посадить под зиму, и у вас будет что-то прекрасное, чем можно будет наслаждаться в холодные месяцы года.

Зимнецветущие растения идеально подходят для добавления ярких красок в сад зимой и темные месяцы, помогая продлить интересующий сезон за пределы традиционного вегетационного периода с весны до осени.

Что посадить под зиму?

Существует огромный выбор зимнецветущих растений для выращивания, включая вьющиеся растения, такие как зимний клематис и зимняя жимолость , кустарники, такие как магония и волчеягодник , и клумбовые растения, такие как зимние анютины глазки — для каждой части сада зимой найдется цветущее растение.

Более того, многие зимнецветущие растения подходят для выращивания в горшках, поэтому вы можете добавить ярких красок в любое место, где захотите — возможно, красочной композиции у входной двери будет достаточно, чтобы привнести немного зимнего настроения?

Лучшие зимнецветущие растения для горшков, что посадить под зиму:

Некоторые зимнецветущие растения особенно подходят для выращивания в горшках. К ним относятся:

Подснежники

Анютины глазки

Цикламен

Зимний вереск

Морозник.

Эти пять клумбовых растений идеально подходят для того, чтобы посадить их под зиму.

Анютины глазки

Цикламен

Зимний вереск

Полиантовые примулы.

Источник: gardenersworld.

Читайте также:

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.