Зимнецветущие растения идеально подходят для добавления ярких красок в сад зимой и темные месяцы, помогая продлить интересующий сезон за пределы традиционного вегетационного периода с весны до осени.
Что посадить под зиму?
Существует огромный выбор зимнецветущих растений для выращивания, включая вьющиеся растения, такие как зимний клематис и зимняя жимолость , кустарники, такие как магония и волчеягодник , и клумбовые растения, такие как зимние анютины глазки — для каждой части сада зимой найдется цветущее растение.
Более того, многие зимнецветущие растения подходят для выращивания в горшках, поэтому вы можете добавить ярких красок в любое место, где захотите — возможно, красочной композиции у входной двери будет достаточно, чтобы привнести немного зимнего настроения?
Лучшие зимнецветущие растения для горшков, что посадить под зиму:
Некоторые зимнецветущие растения особенно подходят для выращивания в горшках. К ним относятся:
Подснежники
Анютины глазки
Цикламен
Зимний вереск
Морозник.
Эти пять клумбовых растений идеально подходят для того, чтобы посадить их под зиму.
Анютины глазки
Цикламен
Зимний вереск
Полиантовые примулы.
Источник: gardenersworld.
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