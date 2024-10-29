Следуйте этому руководству о том, как, когда и почему сажать тюльпаны осенью – для великолепного зрелища в следующем году.

Опытные садоводы рекомендуют сажать луковицы тюльпанов одного сорта гроздьями (10 или более), чтобы добиться наибольшего визуального эффекта.

Когда осенью высаживать тюльпаны?

Сажайте тюльпаны в период с октября по ноябрь, чтобы дать луковицам достаточно времени для развития хорошей корневой системы до того, как земля замерзнет.

В это время почва не только еще влажная, но и холодная погода помогает снизить проблемы с болезнями, такими как тюльпановый ожог.

Тюльпаны лучше всего растут на плодородной, хорошо дренированной почве. Найдите солнечное место, защищенное от сильных ветров, но с доступом по крайней мере к шести часам прямого солнечного света в день.

Однако, если вернутся низкие зимние температуры, это может задержать рост тюльпанов.

Снег при выращивании тюльпанов полезен, так как он может защитить листву от сильного холода.

Лучшие советы от эксперта по выращивании тюльпанов осенью:

Всегда проверяйте, здоровы ли ваши тюльпаны перед посадкой. Компостируйте или утилизируйте любые мягкие, сморщенные или заплесневелые.

Сажайте тюльпаны на глубину, в два-три раза превышающую глубину луковицы, под поверхностью почвы и на расстоянии друг от друга не менее двойной ширины луковицы.

После посадки тщательно полейте тюльпаны, чтобы уплотнить почву и стимулировать рост корней.

Источник: stiga.

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