Фармацевт в одесской аптеке отказалась общаться на украинском языке по просьбе покупателя, который в ответ пообещал подать жалобу Уполномоченному по защите государственного языка.

Эту скандальную ситуацию осветил в TikTok филолог Андрей Шалев. Ситуация имела место еще летом, но Андрей Шалев решил опубликовать видео только сейчас.

По словам автора видео, инцидент произошел в аптеке "АНЦ" по улице Нежинской. На видео слышно, как аптекарша общается с покупателем на русском языке. Когда покупатель просит ее перейти на украинский, она отвечает, что не будет "переповторять свои слова". Однако впоследствии она все же предлагает клиенту приложить карточку к терминалу на украинском.

Покупатель требовал, чтобы аптекарша назвала свою фамилию и код аптеки, но она отказалась. Также работница не захотела позвонить по телефону администратору.

"Когда через пару дней я случайно проходил мимо, то решил зайти и разговаривал уже с администратором, но сообщать код она тоже отказалась. Проинформировал их, что эта информация мне нужна для составления жалобы Уполномоченному по защите государственного языка, но это никак не сработало — сказали, что не могут разглашать эту информацию третьим лицам.

@andriy_shalyov #Війна #Боротьба #Мовний_закон Ганьба! У п'ятницю 14 червня о 20:30 в аптеці АНЦ N° 48, ТОВ "Аптека Копійка" за адресою місто Одеса, вулиця Ніжинська, 29 мені відмовили в обслуговуванні українською. Телефон був у руках, тож зафільмував порушення і порушницю. Пані Марина відмовилась повідомляти своє прізвище і код аптеки у ЄДР. Сказала, що розмовляє одеською. Спитав, чи є на роботі адміністраторка: її не було і телефонувати їй вона не хотіла. Коли за пару днів я випадково проходив повз, то вирішив зайти і мав розмову вже з адміністраторкою, але повідомляти код вона теж відмовилась. Поінформував їх, що ця інформація мені треба для складання скарги Уповноваженому із захисту державної мови, але це ніяк не спрацювало --- сказали, що не можуть розголошувати цю інформацію третім особам. Прізвище працівниці адміністраторка теж відмовилась повідомляти. Скаргу склав. Поки більше туди не заходив, бо не було потреби. Видиво не викладав, бо не доходили руки. Це перша частина. Слідом буде друга. ♬ original sound - Андрій Шальов

Следует подчеркнуть, что с 16 января 2021 все предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, а также предприниматели и другие субъекты хозяйствования обязаны предоставлять обслуживание и информацию о товарах и услугах на украинском языке. Это правило также относится к исполнителям и продавцам. Однако, если клиент настаивает, обслуживание может осуществляться на другом языке.

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