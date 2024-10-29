Фармацевт в одесской аптеке отказалась общаться на украинском языке по просьбе покупателя, который в ответ пообещал подать жалобу Уполномоченному по защите государственного языка.
Эту скандальную ситуацию осветил в TikTok филолог Андрей Шалев. Ситуация имела место еще летом, но Андрей Шалев решил опубликовать видео только сейчас.
По словам автора видео, инцидент произошел в аптеке "АНЦ" по улице Нежинской. На видео слышно, как аптекарша общается с покупателем на русском языке. Когда покупатель просит ее перейти на украинский, она отвечает, что не будет "переповторять свои слова". Однако впоследствии она все же предлагает клиенту приложить карточку к терминалу на украинском.
Покупатель требовал, чтобы аптекарша назвала свою фамилию и код аптеки, но она отказалась. Также работница не захотела позвонить по телефону администратору.
"Когда через пару дней я случайно проходил мимо, то решил зайти и разговаривал уже с администратором, но сообщать код она тоже отказалась. Проинформировал их, что эта информация мне нужна для составления жалобы Уполномоченному по защите государственного языка, но это никак не сработало — сказали, что не могут разглашать эту информацию третьим лицам.
Следует подчеркнуть, что с 16 января 2021 все предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, а также предприниматели и другие субъекты хозяйствования обязаны предоставлять обслуживание и информацию о товарах и услугах на украинском языке. Это правило также относится к исполнителям и продавцам. Однако, если клиент настаивает, обслуживание может осуществляться на другом языке.
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