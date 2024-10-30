Когда приходит время пересаживать розы осенью, важно знать, когда их выкапывать, как лучше всего с ними обращаться.

Ваши прекрасные розы будут вам благодарны, если вы будуте знать, когда осенью пересаживать розы.

Подготовка роз к пересадке осенью полезна по многим причинам. Обычно розы с открытой корневой системой обрезаются для облегчения работы.

Укоренившиеся розы осенью также можно обрезать перед пересадкой.

Для обрезки роз осенью вам понадобится качественная пара перчаток, в частности, те, которые предназначены для работы с розами.

Для чистых и точных срезов роз необходима прочная пара секаторов или сучкорезов.

Пересадка роз поздней осенью или в начале весны в состоянии покоя уменьшит стресс и поможет кустарникам быстро адаптироваться к новым условиям роста.

Перемещение растения возможно и в другие периоды сезона. Однако необходим особый уход, чтобы обеспечить выживание кустарника и уменьшить воздействие на здоровье растения в течение всего процесса.

Когда вы будете готовы выкопать кусты роз, начните с круговых движений вокруг куста.

Важно начать широко, так как большинство корневых систем будут простираться примерно на 76 см в диаметре по всему растению.

Хотя у вас может возникнуть соблазн удалить из корней лишнюю почву, большинство экспертов рекомендуют оставить корневой ком на розах нетронутым.

Розы лучше всего пересаживать немедленно. Однако корни роз можно ненадолго обернуть мешковиной, чтобы предотвратить их высыхание.

Источник: gardeningknowhow.

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