Существует множество добавок и продуктов,, которые помогут вам укрепить иммунитет осенью.

Поддерживать и укреплять иммунитет сложнее, чем принимать смесь витаминов и минералов, упакованную в таблетку или порошок.

Ваша иммунная система работает в очень тонком равновесии, она должна быть достаточно сильной и сложной, чтобы бороться с различными болезнями и инфекциями, но не настолько сильной, чтобы реагировать ненужно.

Узнайте, как укрепить иммунитет:

Чтобы достичь этого, он очень жестко контролируется множеством входных сигналов и реагирует на то, что происходит внутри вашего тела.

Вот шесть научно обоснованных способов создания и поддержания сильной, здоровой иммунной системы:

1. Будьте в курсе рекомендуемых вакцин. Сильная иммунная система подразумевает использование лучшего средства, которое у нас есть для защиты от опасных заболеваний: вакцин.

Ваша иммунная система умна, но вакцины тренируют ее быть еще умнее — помогая ей научиться распознавать и бороться с определенными болезнетворными заболеваниями. Для вашей иммунной системы гораздо безопаснее учиться через вакцинацию, чем через заражение этими вредными микробами.

2. Чтобы укрепить иммунитет, соблюдайте здоровую диету. Как и для большинства вещей в вашем теле, здоровое питание является ключом к сильной иммунной системе. Это означает, что вы должны есть много овощей, фруктов, бобовых, цельного зерна, постных белков и полезных жиров.

К этим микроэлементам относятся:

Витамин B6 содержится в курице, лососе, тунце, бананах, зеленых овощах и картофеле (с кожурой)

Витамин С , содержащийся в цитрусовых, включая апельсины и клубнику, а также в помидорах, брокколи и шпинате.

Витамин Е , содержащийся в миндале, подсолнечном и сафлоровом масле, семенах подсолнечника, арахисовом масле и шпинате.

Цинк , содержится в устрицах, красном мясе, птице, бобах, молочных продуктах.

Магний , содержащийся в цельнозерновых продуктах, орехах, семенах.

3. Регулярно занимайтесь спортом, чтобы укрепить иммунитет.

Физическая активность нужна не только для наращивания мышечной массы и снятия стресса — она также важна для поддержания здоровья и здоровой иммунной системы.

4. Увлажнение, увлажнение, увлажнение. Вода играет множество важных ролей в вашем организме, включая поддержку иммунной системы.

5. Высыпайтесь для того, чтобы укрепить иммунитет. Сон, конечно, не ощущается как активный процесс, но в то время, когда вы не бодрствуете, в вашем организме происходит множество важных процессов.

6. Минимизируйте стресс для того, чтобы укрепить иммунитет.

Независимо от того, возникает ли хронический стресс быстро или нарастает со временем, важно понимать, как он влияет на ваше здоровье.

Источник: houstonmethodist.

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