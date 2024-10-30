Не успели в Закарпатье объявить о существенном повышении стоимости кубометра воды и стоков с нового года, как аналогичную практику решили ввести и в Одесской области.

Об этом сообщила администрация коммунального предприятия "Горводоканал".

Администрация коммунального предприятия «Горводоканал» в Болградской общине сообщила, что с 1 ноября 2024 планирует повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод.

По информации местных СМИ, в последний раз тарифы менялись в августе прошлого года. Причиной нового повышения стало значительное повышение цен на электроэнергию, выросшее на 38%. В результате расходы на централизованное водоснабжение увеличились на 16%, а на водоотвод — на 4,5%.

Согласно новым предложениям, тариф на централизованное водоснабжение вырастет с 31,09 грн. до 36,04 грн. за кубометр (с НДС), а тариф на централизованное водоотведение — с 32,72 грн. до 34,18 грн. .

Это может стать дополнительным финансовым бременем для домохозяйств, которые уже сталкиваются с экономическими трудностями.

В коммунальном предприятии сообщили, что принимают замечания и предложения от жильцов относительно корректировки тарифов. После этого проект решения будет вынесен на рассмотрение исполнительного комитета Болградского городского совета, что позволит общине высказать свои мнения и возражения по поводу запланированных изменений.

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