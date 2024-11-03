Хотя обвиняемый и его адвокат не возражали против наложения штрафа, они просили суд не лишать Журавчака права занимать должности.

Мастер леса в Суходольском лесничестве филиала «Львовское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины» не исполнил свои обязанности по контролю рубки древесины.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в судебном реестре.

Согласно данным дела, в июне 2024 года на территории лесничества возле села Суходил производились рубки бука. В период с 10 по 12 июня Журавчак не осуществлял контроль за приемом и учетом древесины, вывозимой с территории ГП «Леса Украины», что привело к убыткам в размере 230,7 тыс. грн для предприятия.

В ходе судебного разбирательства Игорь Журавчак признал свою вину, отметив, что не посещал места рубок в указанный период и сожалеет об этом. Он сообщил, что уже компенсировал нанесенный ущерб лесничеству. Хотя обвиняемый и его адвокат не возражали против наложения штрафа, они просили суд не лишать Журавчака права занимать должности, чтобы не потерять работу.

Судья Андрей Савчак признал Игоря Журавчака виновным в служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УКУ) и наложил штраф в размере 230,7 тыс. грн. Также ему запрещено в течение года занимать должности, связанные с организационно распорядительными функциями в государственных органах, предприятиях и органах местного самоуправления. Игорь Журавчак также обязан уплатить 21 тыс. грн за судебные экспертизы. Приговор может быть обжалован во Львовском апелляционном суде.

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