В Киеве также могут быть небольшие дожди, а небо будет облачным, однако температура днем ​​составит около +12°C.

В Украине еще несколько дней будет наблюдаться теплая и солнечная погода , однако со временем небо станет более облачным.

Такой прогноз сделала синоптика Наталья Диденко.

Диденко отметила, что в ближайшие дни украинцам следует ожидать увеличения облачности, а также рекомендует запастись витамином D.

"Дорогие украинцы, сегодня нас радует много солнца и тепла. Завтра тепло еще сохранится, но солнца станет меньше", - отметила она.

На западе Украины, а также в Винницкой, Черкасской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях возможны небольшие локальные дожди, в то время как на остальной территории осадки не предусмотрены.

Температура будет днем ​​колебаться в пределах +12..+17°C, однако на северо-востоке будет прохладнее — +9..+12°C. На 30 октября ожидается, что температура в Украине останется комфортной: +12...+17°C на большей части территории, и +9...+12°C на северо-востоке.

В Киеве также могут быть небольшие дожди, а небо будет облачным, однако температура днем ​​составит около +12°C.

Когда ждать похолодания в Украине?

Диденко предупредила о постепенном похолодании, которое охватит все регионы страны.

"Во второй половине недели ожидается усиление северного ветра к штормовым порывам. Будьте осторожны! Ощутимое похолодание придет 2-3 ноября, поэтому коммунальщикам стоит подготовиться," - добавила синоптикиня.

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