Дотримуйтесь цього посібника про те, як, коли і чому садити тюльпани восени – для чудового видовища наступного року.

Досвідчені садівники рекомендують садити цибулини тюльпанів одного сорту гронами (10 або більше), щоб досягти найбільшого візуального ефекту.

Коли восени висаджувати тюльпани?

Садіть тюльпани в період з жовтня по листопад, щоб дати цибулинам достатньо часу для розвитку гарної кореневої системи до того, як земля замерзне.

У цей час грунт не тільки волога, але й холодна погода допомагає знизити проблеми з хворобами, такими як тюльпановий опік.

Тюльпани найкраще ростуть на родючому, добре дренованому грунті. Знайдіть сонячне місце, захищене від сильних вітрів, але з доступом принаймні до шести годин прямого сонячного світла на день.

Однак, якщо повернеться низька зимова температура, це може затримати зростання тюльпанів.

Сніг при вирощуванні тюльпанів корисний, оскільки він може захистити листя від сильного холоду.

Найкращі поради від експерта з вирощування тюльпанів восени:

Завжди перевіряйте, чи ваші тюльпани здорові перед посадкою. Компостуйте або утилізуйте будь-які м'які, зморщені або запліснявілі.

Садіть тюльпани на глибину, що в два-три рази перевищує глибину цибулини, під поверхнею ґрунту і на відстані один від одного не менше подвійної ширини цибулини.

Після посадки ретельно полийте тюльпани, щоб ущільнити ґрунт та стимулювати зростання коренів.

Джерело: stiga .

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