В ходе судебного процесса прокурор доказал, что чиновник требовал и получал ежемесячно по 10 000 гривен за беспрепятственную торговлю.

В Киеве бывший начальник одного из районных управлений Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей получил семилетний срок заключения , поскольку организовал схему незаконного получения средств от предпринимателя.

Об этом стало известно из сообщения Киевской городской прокуратуры 29 октября.

Чиновник создал коррупционную схему, в рамках которой потребовал от владельцев торговых точек деньги на рынках Киевской области.

В ходе судебного процесса прокурор доказал, что чиновник требовал и получал ежемесячно по 10 000 гривен за беспрепятственную торговлю. Его задержали при получении 30 тысяч гривен.

Суд принял решение о семилетнем сроке заключения с конфискацией имущества. Кроме того, бывший чиновник лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а также занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение трех лет.

К слову, в Хмельницкой области предприниматель получил на свой банковский счет почти полмиллиона гривен ошибочно, однако решил присвоить эти средства.

Мужчина решил оставить эти средства себе, использовав поддельные документы, в частности акт сдачи-принятия выполненных работ. С помощью онлайн-банкинга Monobank переводил деньги между собственными счетами.

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