В "Укрэнерго" готовятся к тяжелейшей зиме за последние три года - стало известно, к чему готовиться украинцам с отключениями света и графиками.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о подготовке к нескольким сценариям прохождения зимы 2024-2025, которая, по прогнозам, может стать одной из самых сложных за последние три года. Возможные отключения электроэнергии могут занять до восьми часов.

В своем интервью исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт отметил, что учтены разные варианты, включая худший, что предполагает продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, сети передачи и генерирующих объектов.

"Если этот сценарий сбудется, с учетом существующего импорта электроэнергии, в критические холодные дни возможны ограничения мощности до двух очередей графиков отключений, то есть до 8 часов", – сказал Брехт.

Он также напомнил, что весной из-за обстрелов России Украина потеряла 9 ГВт генерирующей мощности, что эквивалентно летнему потреблению электричества Нидерландами или ночному потреблению Украины летом.

Несмотря на эти значительные потери, у "Укрэнерго" планируется восстановление мощностей и уже есть соответствующий план действий.

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