Узнайте лучшие методы, как вырастить очень ароматную траву мяту дома прямо на подоконнике.

Растение мяты постоянно дает новые листья, а это значит, что вы сможете выпить чашечку горячего мятного чая, когда захотите.

Как вырастить мяту дома на подоконнике:

Если вы задаетесь вопросом: «Можно ли вырастить мяту дома на подоконнике?», этот материал для вас.

Эти методы вы можете использовать для выращивания мяты в доме на подоконнике, и простыми советами, как сохранить здоровье вашего растения.

При выращивании мяты на подоконнике убедитесь, что у вас хорошая дренажная почва.

Используйте почвенную смесь с добавлением удобрений, коры и кокосового торфа, поскольку они обеспечивают необходимые мяте на подоконнике питательные вещества для роста. Мята также достаточно пористая для дренажа.

Любой человек, выращивающий мяту на подоконнике, скажет вам, что мята любит влагу, поэтому она хорошо растет в воде.

Хотя мята на подоконнике и переносит сухую почву, все же нужно поддерживать почву влажной. Достаточная влажность постоянно дает яркие зеленые листья, которые все любят у мяты.

Чтобы полить растение мяты, просто снимите емкость с места и налейте воды, пока она не потечет из-под горшка. Дайте воде полностью стечь, затем поставьте ее на место.

Мята прекрасно растет как на полном солнце, так и в полутени. Если вы выращиваете комнатное растение, лучше всего разместить его на подоконнике, где оно будет получать непрямой солнечный свет. Обычно это нетребовательное растение.

Идеальная температура для выращивания мяты на подоконнике в помещении составляет 18°C-21°C.

Источник: elitegardener.

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