Соответствующие изменения предполагается включить в проект госбюджета на 2025 год.

В Украине обсуждается возможность уменьшения пенсий для определенных категорий граждан, что может привести к снижению выплат более чем на 2300 гривен.

Об этом пишет 24 канал.

Такой шаг позволит сэкономить до 15 млрд гривен государственного бюджета.

Кому могут урезать выплаты

в 2025 году некоторые пенсионеры-чернобыльцы могут потерять надбавки к пенсиям с целью оптимизации бюджетных расходов. Соответствующие изменения планируется включить в проект госбюджета на 2025 год, как сообщает 24 канал со ссылкой на главу бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа.

В частности, речь идет о доплате в размере 2 361 гривны, которую получают пенсионеры, проживавшие в зоне обязательного или добровольного отселения. Выехавшие после аварии на Чернобыльской АЭС, а впоследствии вернувшиеся, могут остаться без этих выплат.

Важно! Если бюджет будет принят в предложенном варианте, доплаты сохранятся только для неработающих пенсионеров, которые непрерывно проживали или работали в указанной зоне с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.

Ранее Politeka также писала о том, что в Украине власти намерены установить одинаковый подход к пенсионному обеспечению всех граждан. В этой связи некоторых лиц обязут вернуть излишне выплаченные пенсии.