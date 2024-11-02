В Украине обсуждается возможность уменьшения пенсий для определенных категорий граждан, что может привести к снижению выплат более чем на 2300 гривен.
Об этом пишет 24 канал.
Такой шаг позволит сэкономить до 15 млрд гривен государственного бюджета.
Кому могут урезать выплаты
в 2025 году некоторые пенсионеры-чернобыльцы могут потерять надбавки к пенсиям с целью оптимизации бюджетных расходов. Соответствующие изменения планируется включить в проект госбюджета на 2025 год, как сообщает 24 канал со ссылкой на главу бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа.
В частности, речь идет о доплате в размере 2 361 гривны, которую получают пенсионеры, проживавшие в зоне обязательного или добровольного отселения. Выехавшие после аварии на Чернобыльской АЭС, а впоследствии вернувшиеся, могут остаться без этих выплат.
Важно! Если бюджет будет принят в предложенном варианте, доплаты сохранятся только для неработающих пенсионеров, которые непрерывно проживали или работали в указанной зоне с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.
Ранее Politeka также писала о том, что в Украине власти намерены установить одинаковый подход к пенсионному обеспечению всех граждан. В этой связи некоторых лиц обязут вернуть излишне выплаченные пенсии.
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