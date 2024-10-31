За час повномасштабної війни в Україні лише 1,5% осіб, засуджених за корупційні злочини, отримали покарання у вигляді позбавлення волі.

Про це свідчать дані від "Опендатабот", які базуються на інформації з Єдиного державного реєстру корупціонерів.

З початку війни було ухвалено близько 7 тисяч вироків. Найбільше випадків корупції зафіксовано у Львівській, Вінницькій та Одеській областях. У 2024 році, з початку року, вже винесено 1758 вироків.

Як зазначили аналітики, така тенденція пов'язана з тим, що на початку повномасштабного вторгнення подання декларацій для посадовців було добровільним, що не дозволяло Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) контролювати цю діяльність. Внаслідок цього, у 98% випадків цього року злочинці отримали штрафи, що становить 1714 вироків. Лише 27 осіб, або 1,5% засуджених, були позбавлені волі.

Серед регіонів, Львівська область стала лідером з 172 вироками (9,8% від загальної кількості), далі йде Вінниччина з 151 справою (8,6%), а Одеська область замкнула трійку лідерів з 115 випадками (6,5%).

Аналітики також підкреслили, що кількість вироків у різних регіонах більше відображає ефективність роботи судової системи, а не реальний рівень корупції.